شكرا لقرائتكم كوكاكولا يستعد لحصد نقاط مباراة القناة غداً... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل فريق كوكاكولا تحت قياده تامر مصطفى المدير الفنى تدريباته اليومية على ملعب اتحاد الشرطة بالعباسية استعداد لمباراة القناة غداً ،الخميس، فى الجولة 22 بالمجموعة الثانية بالممتاز ب والتى ستقام بالاسماعيلية.

واطمئن الجهاز الفنى على سلامة ثنائى الفريق كريم عبد النبي وأحمد حسن الذين أُصيبا في مباراة شبين الماضية حيث اصبح الثنائي جاهزاً لمواجهة القناة والذي يتطلع فيه للفريق في الفوز من أجل مواصلة المنافسة على بطاقة الصعود لدورى الاضواء والشهرة.

وطالب المدير الفنى لاعبيه بضرورة نسيان التعادل مع شبين والتركيز في مباراة القناة من اجل حصد الثلاث نقاط خاصة وان القناة من الفرق التى تنافس بقوة على التأهل للدورى الممتاز.

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وأشار المدير الفنى ان مباراة الخميس ستكون صعبة خاصة بعد الخسارة الثقيلة التى منى بها القناة في الجولة الماضية امام اف سي مصر بخمسة اهداف مقابل اربعة مؤكدا ان فرص الفريق في المنافسة لازالت قائمة.

واضاف المدير الفنى ان المهندس مجدى اسماعيل رئيس النادى يحرص دائما على متابعة تدريبات الفريق من اجل الشد من ازر اللاعبين لمواصلة الانتصارات.

يذكر ان كوكاكولا يحتل المركز الخامس فى جدول المجموعة الثانية برصيد 37 نقطة وبفارق 6 نقاط عن اف سي مصر متصدر قمة المجموعة