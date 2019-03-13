شكرا لقرائتكم خبر عن أجيرى يصطحب الـ25 لاعبا لرحلة النيجر ونيجيريا ويرفض الإستبعاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول بقيادة المكسيكى خافير أجيرى، اصطحاب جميع اللاعبين إلى رحلة النيجر ونيجيريا ، رافضا استبعاد أى لاعب من المجموعة التى وقع عليها الاختيار للمباراتين.

وكشف إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطنى، أن خافير أجيرى قرر اصطحاب جميع اللاعبين نظرا لخوض مباراتين وليس مباراة واحدة بجانب رغبته فى منح الفرصة لأكبر عدد ممكن من اللاعبين، مؤكدا على بدء معسكر الفراعنة الجديد يوم 17 مارس الجارى ببرج العرب فى الإسكندرية

وقال لهيطة، إن محمد هانى وعمرو السولية وصلاح محسن لاعبى الأهلى سينضمون لمعسكر المنتخب عقب مباراة الفريق الأحمر أمام شبيبة الساورة الجزائرى يوم 16 مارس الجارى، لافتاً إلى أن الفراعنة سيتوجهون إلى النيجر يوم 21 من نفس الشهر بعد انضمام ثلاثى الزمالك محمود جنش وطارق حامد ومحمود علاء عقب مواجهة المقاولون بالدورى.. وكان أجيرى اختار 25 لاعبًا للمعسكر وهم: فى حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" (الزمالك)، عامر عامر (الإنتاج الحربي)، أحمد الشناوى (بيراميدز)، محمد أبو جبل (سموحة).. خط الدفاع: محمود علاء (الزمالك) محمد هانى (الأهلى)، على جبر (بيراميدز)،على أحمد "غزال" (فيرنس البرتغالي)، عمر جابر (بيراميدز)، كريم حافظ (قاسم باشا التركى)، باهر المحمدى (الإسماعيلى)، أحمد أيمن منصور (بيراميدز)، إسلام جابر (الداخلية)، أحمد أبو الفتوح (سموحة).. خط الوسط: عمرو السولية (الأهلى)، طارق حامد (الزمالك)، محمد الننى (أرسنال الإنجليزي) محمود حسن "تريزيجيه" (قاسم باشا التركى)، عمرو وردة (أتروميتوس اليوناني) نبيل عماد "دونجا" (بيراميدز) عمار حمدى (الاتحاد السكندري) عبد الرحمن مجدى (الإسماعيلي).. والهجوم: أحمد حسن "كوكا" (أولمبياكوس اليونانى)، صلاح محسن (الأهلي) مصطفى محمد (طلائع الجيش).

ويستعد منتخب مصر لمواجهة النيجر يوم 23 مارس الجارى فى ختام تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية، بجانب خوض مباراة ودية أمام نيجيريا يوم 26 من الشهر الجارى.