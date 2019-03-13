شكرا لقرائتكم خبر عن صانع ألعاب الاسماعيلى يلحق برحلة تونس رغم الظروف الاسرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنضم الصاعد عبد الرحمن مجدى صانع ألعاب الإسماعيلى، إلى صفوف فريقه إستعدادا للتوجه إلى تونس خلال الساعات القليلة القادمة.
وغاب اللاعب عن صفوف الدراويش فى مباراته الأخيرة ضد سموحه ضمن منافسات الدورى العام التى أقيمت مساء أمس الثلاثاء وانتهت بفوز الدراويش بهدف نظيف أحرزه الغانى ريتشارد بافور، للإيقاف.
وكان المنضم حديثا لمعسكر منتخب مصر، قد خرج من معسكر الدراويش الأخير بالإسكندرية بعد تعرض والدته لوعكة صحية.
وتتجه بعثة الإسماعيلى إلى تونس لملاقاة الأفريقى مساء السبت المقبل فى الجولة الأخيرة بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.
كانت هذه تفاصيل خبر صانع ألعاب الاسماعيلى يلحق برحلة تونس رغم الظروف الاسرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.