شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستعد للسفر لتونس لملاقاة الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت بعثة الفريق الأول للنادى الإسماعيلى، إلى مطار القاهرة الدولى، تمهيدا للسفر إلى تونس استعدادا لمعسكره المغلق الذى يتخلله ملاقاة الأفريقى.

حيث يحل الدراويش ضيفا على النادى التونسى مساء السبت المقبل، فى ختام مباريات المجموعة الثالثة بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وقرر البلجيكى سيدومير يانيفسكى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى، إجراء مجموعة من التعديلات على قائمة الفريق التى ستغادر إلى تونس تحضيرا لملاقاة بطلها الأفريقى فى ختام مشوار الفريقين بمرحلة المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

التعديلات شملت استبعاد الرباعى أسامة إبراهيم ومحمود متولى وعماد حمدى ومحمد مجدى الجمل لعدم قدرتهم على اللحاق بالمباراة بشكل نهائى مع ضم علاء عبد العظيم.

لتصبح القائمة كاملة كالتالى

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حراسة المرمى… محمد مجدي – محمد فوزي – أيمن رجب.

خط الدفاع … طارق طه – محمد هاشم – ريتشارد بافور – أحمد أيمن – علاء عبد العظيم.

خط الوسط .. إبراهيم عبدالخالق – محمود عبدالعاطي «دونجا» – محمد صادق – عبدالرحمن مجدى – كريم بامبو – وجيه عبدالحكيم – محمد الضرف – محمد الشامى.

خط الهجوم .. بنسون شيلونجو – أودا مارشال.