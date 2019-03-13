munich2 رابط ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر Liverpool Online| يلا شوت مشاهدة مباراة الليفر والبايرن...

نتابع معكم مباراة العودة رابط ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر، مباراة الحلم اليوم بالنسبة للريدز، وذلك في عودة الدور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا 2019، بعد أن فشل الريدز في الفوز في البطولة السابقة، ونتابع المباراة عبر رابط الاسطورة Livehd7 تابع لايف المباراة الهامة، وكذلك عودة النجوم للبايرن، وكذلك نتابع معكم تصريحات محمد صلاح وبطاقة المباراة ورابط البث المباشر.

رابط ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر

يستضيف ملعب أليانز أرينا نادي ليفربول اليوم، في مباراة العودة بين بايرن مينشن والريدز، بعد أن فشل نادي ليفربول في الإستفادة من عامل الأرض والجمهور في المباراة الماضية أمام الألمان على ملعب الأنفيلد، ومباراة اليوم بعنوان أكون أو لا أكون، وسنتابع المباراة عبر البث المباشر، ونرصد لكم التقارير الهامة في مباراة العودة اليوم على ملعب بايرن ميونيخ الألماني.

نتابع معكم كل جديد عبر تحديثات البث المباشر الخاص بمباراة ليفربول ضد بايرن ميونيخ الألماني.

بطاقة المباراة

مباراة ليفربول ضد بايرن ميونيخ

دور الستة عشر دوري أبطال أوروبا

على ملعب أليانز أرينا “بايرن ميونيخ”

تحكيم دانيلي أورساتو

تعليق عصام الشوالي وخليل البلوشي

مباراة العودة

نتيجة مباراة الذهاب التعادل بدون أهداف

توقيت المباراة، الساعة 10:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 11:00 مساءًا بتوقيت السعودية وقطر

تنقل المباراة قناة بي إن سبورت إتش دي 1

رابط بديل للبث المباشر ليفربول ضد بايرن ميونيخ

البث المباشر من هنا

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نتابع معكم البث المباشر الخاص بمباراة كرة القدم، مباراة العودة بين ليفربول وبايرن ميونيخ الألماني، وذلك في لقاء هام، على ملعب أليانز أرينا، في حالة توقف البث إضغط على الصورة لتحديث المباراة ومتابعة العرض بشكل متواصل، ونحاول معكم تغطية المباراة بصورة واضحة، ونتابع معكم مباريات اليوم بمختلف البطولات.

آمال البايرن

تنتعش آمال نادي بايرن ميونيخ الألماني في الفوز بالبطولة هذا العام، وذلك بعد أن خرج نادي ريال مدريد من المنافسة، وخرج نادي باريس سان جيرمان من المنافسة، وبالنسبة لألمانيا، خرج نادي بروسيا دورتموند من البطولة بعد أن خسر من توتنهام الإنجليزي، وكذلك خرج نادي شالكة الألماني بعد أن خسر أمام نادي مانشستر سيتي، ونتابع معكم العديد من التقارير، حيث إستعاد نادي البايرن قوته بعد أن إستعاد صدارة الدوري الألماني.

عودة نجوم البايرن

عاد ديفيد ألابا وكينجسلي كومان للتدريب مرة أخرى، بعد الإصابة التي لحقت بهم من قبل، ومن المتوقع المشاركة في مباراة الليلة، وكذلك عاد النجم البولندي المهاجم الدولي ليفندوفسكي الذي غاب عن التدريب وثار الشكوك حول مشاركته، ولكنه عاد ليؤكد بأنه على أتم جاهزية لمباراة العودة اليوم، بينمنا يغيب النجم روبين للإصابة ولن يشارك في المباراة.

إستعداد ليفربول

ليفربول فقد صدارة الدوري الممتاز بعد أن إقترب من ثلاثة أشهر على قمة الدوري، ويعد ذلك أضعف من معنويات أبناء لندن، وصرح محمد صلاح من قبل بأن حلمهم الأول هو الدوري الذي غاب قرابة الثلاثون عام، بينما يأمل رفاق يورجن كلوب في الوصول للدور النهائي على غرار العام الماضي وتحقيق ما فشلوا في تحقيقه وهو إقتناص لقب الدوري الأغلى في أوروبا لقب دوري الأبطال.

حلم محمد صلاح

محمد صلاح لم يسجل مع نادي ليفربول في آخر ثمان مباريات سوى هدف وحيد فقط، ويأمل في رجوع مستواه في مباراة اليوم أمام البايرن، وتحقيق الهدف المنشود وهو الوصول لدور الثمانية عبر بوابة الألمان اليوم، ونتابع معكم كل جديد، وصرح صلاح بأن هدفه الوحيد هو الفوز بلقب دوري الأبطال هذا الموسم، ولكن شدد بأن جماهير الريدز تأمل في الفوز بالدوري الإنجليزي هذا الموسم بعد غياب منذ عام 1990.