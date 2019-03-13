el-shawaly يلا شوت ليفربول وبايرن ميونيخ champions league 2019 رابط مباراة ليفربول ضد البايرن بث...

نتابع معكم رابط يلا شوت ليفربول وبايرن ميونيخ بث مباشر، مباراة العودة اليوم على ملعب أليانز أرينا معقل النادي الألماني بايرن ميونيخ، مباراة العودة اليوم، ونتابع معكم رابط البث المباشر عبر الاسطورة لايف Livehd7 تابع لايف المباراة على بي إن سبورت الرياضية، ونتابع معكم العديد من التقارير العاجلة، حول المباراة، وحول إستعدادات الفرق، وتصريحات المدير الفني لنادي الريدز، ونرصد لكم العديد من التقارير.

يلا شوت ليفربول وبايرن ميونيخ

مباراة العودة اليوم، بين نادي بايرن ميونيخ الألماني ضد نادي ليفربول الإنجليزي، بعد أن انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي بدون أهداف، ونتابع معكم كل جديد، ونرصد لكم عودة مهاجم البايرن للتدريبات، وسلاح ليفربول يكمن في خط هجومه في مباراة العودة اليوم، وهي مباراة فوز أو لا فوز لكلا الفرق، ونرصد المزيد من التقارير.

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تصريح كلوب

صرح يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، بأن فريقه بات على وشك التأهل في حال الفوز على نادي بايرن ميونيخ، ولكن هي مباراة صعبة بعض الشئ، لأن المباراة تكمن على أرض البايرن ووسط جماهيره، وهو ما نتابعه عن قرب الآن، ووضع كلوب الخطة التي سيلعب بها، وقال بأن مباراة الإياب لن تكون بتلك السهولة التي يتوقعها البعض.

نتيجة مباراة الذهاب

انتهت مباراة الذهاب على ملعب أنفيلد معقل نادي ليفربول بالتعادل السلبي بدون أهداف، وذلك في يوم 19 فبراير 2019 الماضي، في مباراة شهدت العديد من الفرص لنادي ليفربول، وخاصة للاعب ساديو ماني الذي أضاع هدف التقدم في أكثر من مناسبة للمباراة، ونتابع معكم كل جديد عبر التحديثات الهامة، ونتابع نتيجة مباراة العودة اليوم.

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سجل الفريقين في دوري الأبطال

نادي بايرن ميونيخ صاحب خمسة ألقاب دوري أبطال أوروبا وصاحب خمسة ألقاب للوصافة، وحصل البايرن على البطولة في عام 1974 وعام 1975 وعام 1976، ثلاثة أعوام على التوالي، ثم عام 2001 ثم عام 2013، وحصل على الوصافة في عام 1982 ثم 1987 ثم 1999 ثم 2010 ثم 2012، بينما نادي ليفربول الإنجليزي حصل على البطولة أيضًا في خمس مرات من قبل، وذلك في عام 1977 ثم عام 1978 ثم عام 1981 ثم عام 1984 ثم عام 2005، وحصل على الوصافة في عام 1985 ثم عام 2007 ثم عام 2018، ويأمل ليفربول في الفوز في تلك النسخة.

آمال جديدة

تنتعش آمال ليفربول الإنجليزي في الفوز بالبطولة هذا العام، وذلك بعد الخسارة العام الماضي أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا، في مباراة شهدت إصابة النجم المصري محمد صلاح، ونتابع معكم كل جديد عبر نقل التقارير الإخبارية العاجلة، تابع المقال الآن

البايرن يستعيد ليفادنوفسكي

إنضم النجم الدولي البولندي ليفاندوفسكي إلى معسكر التدريب الخاص بنادي بايرن ميونيخ الألماني، بعد أن كان قد غاب عن التدريبات منذ يومين، وسط شكوك في اللحاق بمباراة الليفر، ولكن الآن إستعاد البايرن السلاح الهجومي القوي في مباراة اليوم أمام البايرن، ونتابع معكم التقارير الهامة.

بطاقة المباراة

مباراة ليفربول ضد بايرن ميونيخ

دور 16 دوري أبطال أوروبا

مباراة العودة

نتيجة مباراة الذهاب التعادل السلبي 0-0

على ملعب أليانز أرينا

تحكيم دانيلي أورساتو

تعليق عصام الشوالي وخليل البلوشي

توقيت المباراة الساعة 10:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 11:00 مساءًا بتوقيت السعودية وقطر

يتم نقل المباراة على قناة بي إن سبورت إتش دي 1

البث المباشر

ننقل لكم البث المباشر الخاص بالمباراة لايف إتش دي بدون تقطيع، وذلك قبل البدء بقليل، مباراة كرة القدم بين ليفربول وبايرن ميونيخ، ونتابع معكم كل جديد عبر التحديثات، ونرصد لكم التقارير الهامة، ونتابع مباريات اليوم بشكل عام.