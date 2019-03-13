تعرف على مواعيد مباريات "أربعاء الأبطال" والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم الأربعاء مع مباراتين ضمن منافسات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا. الخليج 365 الرياضي يستعرض مواعيد المباراتين والقنوات الناقلة لها: 10:00 ـ بايرن ميونيخ vs ليفربول ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 1HD. Advertisements وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين. 10:00 ـ برشلونة vs ليون ـ القناة الناقلة ـ بى أن سبورت 2 HD وكذلك انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل السلبي.

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