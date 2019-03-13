انت الان تتابع رونالدو: يوفنتوس لم يفز بشئ.. تأهلنا فقط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:سعد الدين محمود ١٣ مارس ٢٠١٩ - ١٢:٣٧ ص
أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، أن فريقه لم يفز بأي شئ عقب إقصاء أتلتيكو مدريد الإسباني، مساء الثلاثاء، مشيرًا إلى أن العمل مازال مستمرًا للوصول إلى ما هو أفضل في المرحلة المقبلة. وقال رونالدو، في تصريحاته عقب المباراة لقناة beIN SPORTS، إن يوفنتوس تعاقد معه لتحقيق دوري أبطال أوروبا، وهو هدف الجميع داخل النادي الإيطالي، والفوز في مباراة اليوم كان لإثبات أننا أفضل من أتلتيكو مدريد وأننا نستحق التأهل وليس أكثر من ذلك.
وعن الهاتريك الذي سجله في اللقاء، علق الدون: «كانت ليلة سحرية لأن المباراة كانت صعبة أمام فريق ليس من السهل أن تستقبل شباكه ثلاثة أهداف، الأهم أننا أثبتنا أحقيتنا وسنذهب نحو هدفنا خطوة بخطوة». وقاد صاروخ ماديرا، فريقه يوفنتوس الإيطالي إلى تحقيق فوزًا كبيرًا على أتلتيكو مدريد الإسباني، بثلاثية
وعن الهاتريك الذي سجله في اللقاء، علق الدون: «كانت ليلة سحرية لأن المباراة كانت صعبة أمام فريق ليس من السهل أن تستقبل شباكه ثلاثة أهداف، الأهم أننا أثبتنا أحقيتنا وسنذهب نحو هدفنا خطوة بخطوة».
وقاد صاروخ ماديرا، فريقه يوفنتوس الإيطالي إلى تحقيق فوزًا كبيرًا على أتلتيكو مدريد الإسباني، بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على ملعب «أليانز ستاديوم تورينو» في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، تحت قيادة الحكم الهولندي بيورن كويبرس.
وتأهل فريق السيدة العجوز للدور ربع النهائي من البطولة بثلاثة أهداف مُقابل هدفين، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، وسجل رونالدو ثلاثية اليوفي في الدقائق 27 و48 و86 من زمن المباراة.
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