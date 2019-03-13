شكرا لقرائتكم أخبار الدوري الإسباني 13-3-2019 فالفيردي يرحب بـ زيدان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت أخبار الدوري الإسباني يوم 13- 3- 2019 العديد من الأحداث، حيث علق إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة على عودة الفرنسي زين الدين زيدان لتدريب فريق ريال مدريد، بالإضافة إلى حديثه عن مواجهة ليون الفرنسي الهامة في مسابقة دوري أبطال أوروبا، بينما على جانب آخر اعتذر اللاعب البرازيلي آرثر ميلو عن حضور الحفل الذي أقامه مواطنه نيمار دا سيلفا للاحتفال بعيد ميلاده.

تعليق مدرب برشلونة على عودة زيدان لريال مدريد

ومن أخبار الدوري الإسباني اليوم حديث إرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة، عن مواجهة ليون الهامة في دوري أبطال أوروبا والتي ستقام غداً الأربعاء، بالإضافة إلى تعليقه على عودة زين الدين زيدان لتدريب فريق ريال مدريد.

وقال فالفيردي في المؤتمر الصحفي لمباراة برشلونة وليون: أن فريقه لا يمتلك الأفضلية أمام ليون خاصة بعد التعادل في مباراة الذهاب سلبي، فالفريق الفرنسي يعلم أهمية تسجيل هدف خارج الملعب، لذلك ستكون المباراة صعبة علينا، علينا أن نكون قريبين من أجل تجاوز خطوطهم، والضغط من خلال التمريرات.

وأضاف إرنستو: "سنتأهل للدور المقبل إذا نجحنا في تسجيل الفرص التي تتاح لنا عكس ما حدث في مباراة الذهاب".

وتابع: "نحن لا نشغل بالنا بما حدث العام الماضي أمام روما، شاهدنا جميع مباريات دوري الأبطال هذا الموسم لمعرفة خصومنا، وهذا لا يعني وجود أفضلية لنا من التعادل سلبيًا ذهابًا، الفريقان متعادلان، لذلك علينا الفوز فقط من أجل التأهل".

وعن ديمبلي، قال: "سنرى قدرة اللاعب حتى اللحظة الأخيرة لنقرر هل سيشارك أم لا، إذا لم يكن بخير فلن يلعب، ولن نغامر به، مثلما حدث مع ميسي سابقا.

وعلق عودة زيدان إلى ريال مدريد، قائلاً: "زيزو مدرب كبير، ويتولى مسئولية فريق كبير، وسنتواجه مجددا، لا يوجد لدي تعليق على هذا الأمر، هو اتخذ قراره، وسنتقابل مجددا".

أكمل المدرب الإسباني: "دوري الأبطال بطولة مختلفة عن بقية البطولات، في تشامبيونز ليج كل المباريات مهمة، نحن ندخل المباراة بتركيز خاص.

واستكمل مدرب برشلونة: "هناك احتمالات عديدة بشأن خطة الغد، سنرى، ونقرر بعد ذلك، لكني تقريبا استقريت على الخطة، لا أركز على كيف سيلعب المنافس".

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واختتم تصريحاته بالحديث عن نبيل فقير، قائلا: "هو لاعب مميز، يستطيع اللعب في مركز صانع الألعاب بكل براعة، خاصة في الثلث الأخير من الملعب، لديه تسديدات مميزة، هو أهم لاعب في ليون.

لاعب برشلونة يعتذر عن حضور عيد ميلاد نيمار

تقدم اللاعب البرازيلي آرثر ميلو لاعب برشلونة باعتذار للجميع بعدما حضر الحفل الذي نظمه مواطنه نيمار، لاعب باريس سان جيرمان، للاحتفال بعيد ميلاده الشهر الماضي، وهو ما أثار غضب جماهير البلوجرانا.

وقال آرثر، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة البارسا مع ليون: "أعتقد أنني أخطأت بالذهاب لحفل نيمار، والحياة يحدث بها مثل هذه الأشياء، وأحيانًا تخطئ، وأحيانا تكون على حق".

واختتم لاعب برشلونة تصريحاته: "كنت متحمسا للحضور، ولكنني كبير بما يكفي لتحمل المسؤولية وكنت أعرف ما أفعله لكنني أعتذر، وساعدني زملائي كثيرًا وممتن لهم وللجهاز الفني، وسعيد بالتعافي من الإصابة، وأعلم أنني بحاجة إلى التحسن كشخص".

وتنتظر جماهير برشلونة المواجهة الهامة التي ستجمع فريقهم أمام ليون الفرنسي ضمن منافسات دوري الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث يسعى البلوجرانا إلى تحقيق الفوز من أجل التأهل إلى الدور المقبل في البطولة، وذلك بعدما انتهت مواجهة الذهاب بالتعادل السلبي بدون أهداف.