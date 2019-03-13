دفاع الإسماعيلى فى خطر بـ"تونس"...

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جدة - عمرو شويل يبذل الجهاز الطبى للإسماعيلى جهود مكثفة لتجهيز ثنائى الدفاع محمود متولى و محمد مجدى لمباراة الافريقى التونسى المحدد لها السبت القادم فى الجولة الختامية لمرحلة المجموعات بدورى أبطال أفريقيا ، فيما سيغيب أسامة إبراهيم عن المواجهة القارية بسبب الاصابة . فى سياق أخر ، ينضم عبد الرحمن مجدى وباهر المحمدى ثنائى الإسماعيلى لصفوف منتخب مصر فى معسكر مارس عقب مواجهة الافريقى التونسى ، ويستعد منتخب الفراعنة لخوض مباراة أمام النيجر يوم 23 مارس في ختام تصفيات كأس الأمم الأفريقية بجانب ودية أمام نيجيريا يوم 26 من نفس الشهر.

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