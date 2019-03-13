شكرا لقرائتكم الجبلاية تخير الأندية .. يا عربى يا أفريقى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخطر هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة ، مسئولى الاتحاد العربى لكرة القدم بقرار مجلس الجبلاية بعدم الموافقة على جمع الأندية المصرية بين البطولتين العربية والأفريقية فى الموسم الجديد. أوضح أبو ريدة لمسئولى الاتحاد العربى على هامش الاجتماع الذى عقد بالسعودية أنه لن يسمح للأندية المصرية التى تشارك فى البطولات الافريقية بالمشاركة فى البطولات العربية حفاظا على استقرار مسابقة الدورى والكأس بجانب منح الفرصة لباقى الأندية للمشاركة فى البطولة العربية للاستفادة الفنية والمادية.

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