شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يضع محمد إبراهيم على قائمة البيع نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مجلس إدارة نادى الزمالك، على عرض محمد إبراهيم، صانع ألعاب الفريق، للبيع فى نهاية الموسم الجارى بعد تلويح اللاعب فى الفترة الأخيرة بامتلاكه عروضًا للرحيل، ما أدى إلى استبعاده من حسابات المشاركة الفترة الأخيرة مع الفريق، خاصة بعدما رفض تمديد عقده لناديه الذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل، فى نهاية فترة الانتقالات الشتوية الماضية بعد تعثر انتقاله للإسماعيلى.

وكشف مصدر مسئول بنادى الزمالك، أن إدارة القلعة البيضاء ستطلب الفترة المقبلة من محمد إبراهيم، إما الالتزام والتركيز مع الفريق وغلق ملف تلويحه بامتلاكه عروض من عدمه وأن يكون كل تركيزه داخل المستطيل الأخضر، أو إحضار عرضًا والرحيل عن النادى بنهاية الموسم الجارى، خاصة أن مجلس إدارة الزمالك يرغب فى الحصول على قيمة مادية من تسويق اللاعب خاصة أن عقده سينتهى بنهاية الموسم المقبل، ويمكنه التوقيع لأى نادى بشكل حر بشهر يناير المقبل، لذلك سيكون أمام اللاعب خيارا واحدًا فى حالة إبداءه رغبته فى الرحيل بأن يجهز عرضًا للرحيل بنهاية الموسم خاصة أن الاتجاه سيكون عدم تواجده مع قائمة الفريق فى الموسم المقبل.