شكرا لقرائتكم خبر عن بعيدا عن صراع أهل القمة.. 10 مباريات لا تفوتك فى قاع الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم اشتعال المنافسة على قمة الدورى بين الأهلى والزمالك لاسيما بعد أن نجح المارد الأحمر فى رفع رصيده من النقاط إلى النقطة 51 دقيقة، ليحتل المركز الثانى خلف الزمالك المتصدر برصيد 52 نقطة، إلا أن هناك صراعاً يبدو أشد سخونة ولكنه من نوع آخر بين أهل القاع بحثاً عن تأشيرة البقاء فى دورى الاضواء والشهرة.

ويبقى المؤكد أن المسابقة ستودع هذا الموسم 3 أندية قدمت مستويات مميزة أو على الأقل أظهرت شكلا تنافسيا، وقد يهبط أحد الأندية رغم نجاحه فى حصد نقاط كثيرة قد تصل لـ30 نقطة مثلا مما يعكس قوة المنافسة هذا الموسم.

وتبدو هناك 9 فرق يحاصرها شبح الهبوط للقسم الثانى بشدة وهى النجوم وإنبى والداخلية وبتروجت وسموحة ووادى دجلة والاتحاد السكندرى وحرس الحدود وطلائع الجيش.

وفى هذا الشأن نرصد 10 مباريات نارية سوف تحسم بشكل كبير صراع أهل القاع نحو النجاة من الهبوط.

النجوم - الداخلية.. 31 مارس

طلائع الجيش - حرس الحدود ..1 أبريل

الجونة - النجوم ..6 أبريل

Advertisements

الداخلية - إنبى .. 7 أبريل

حرس الحدود - سموحة .. 7 أبريل

طلائع الجيش - الداخلية .. 11 أبريل

إنبى - الجونة .. 15 أبريل

الجونة - طلائع الجيش .. 19 أبريل

الداخلية - سموحة .. 19 أبريل

بتروجت - النجوم .. 20 أبريل