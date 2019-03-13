الإسماعيلى يجهز متولى ومجدى لمواجهة الأفريقى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبذل الجهاز الطبى للاسماعيلى جهود مكثفة لتجهيز الثنائى محمود متولى و محمد مجدى لمباراة الافريقى التونسى المحدد لها السبت القادم فى الجولة الختامية لمرحلة المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، فيما سيغيب أسامة إبراهيم عن المواجهة القارية بسبب الإصابة. فى سياق أخر، ينضم عبد الرحمن مجدى وباهر المحمدى ثنائى الإسماعيلى لصفوف منتخب مصر فى معسكر مارس عقب مواجهة الافريقى التونسى، ويستعد منتخب الفراعنة لخوض مباراة أمام النيجر يوم 23 مارس فى ختام تصفيات كأس الأمم الأفريقية بجانب ودية أمام نيجيريا يوم 26 من نفس الشهر.

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