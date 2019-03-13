تعرف “هنا”رسمياً زين الدين زيدان مديراً فنياً لفريق ريال مدريد الإسباني حتي 2022

أعلن في مؤتمر صحفي رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، عن تعيين “زين الدين زيدان” مديراً فنياً لنادي الريال مدريد خلفاً لسانتياجو سولاري الذي تمت إقالته بشكل رسمي، حيث أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عبر موقعه الرسمي ذلك القرار في بيان رسمي، وأضاف أنه عرض علي المدير الفني السابق سانتياجو سولاري تولي منصب آخر لم يتم الكشف عنه حتي الأن.

وذكر الموقع الرسمي للريال مدريد أن الإعلان عن تعيين “زين الدين زيدان” تم من خلال مؤتمر صحفي بمعرفة رئيس النادي “فلورنتينو بيريز”، حيث تولي “زين الدين زيدان” مسئولية الريال مدريد بداية من مران الثلاثاء، علي أن يقود الفريق في مواجهة سيلتا فيجو يوم 16 مارس بالدوري الإسباني.

إنجازات “زين الدين زيدان” مع الريال مدريد

الجدير بالذكر أن “زين الدين زيدان” حقق إنجازات عديدة فترة توليه الريال مدريد سابقاً، حيث حصل علي بطولة دوري أبطال أوروبا لمدة ثلاث سنوات متتالية، بالإضافة إلي حصوله علي بطولة الدوري الإسباني، ويعتبر “زين الدين زيدان” هو المنقذ لنادي ريال مدريد بعد الهزائم التي لاقاها خلال الفترة الماضية.

إخفاقات الريال مدريد هذا الموسم

كان نادي ريال مدريد قد خرج من بطولة دوري أبطال أوروبا هذا العام، أمام اياكس أمستردام الهولندي، هذه البطولة المحببة إليه والذي حصل عليها سابقاً ثلاث مرات متتالية، ثم هزيمته أمام غريمه التقليدي برشلونة في كأس ملك إسبانيا، وأخيراً خسارته الكلاسيكو الإسباني في الدوري الإسباني، ويعتبر هذا أسوء إسبوع مر علي الريال مدريد منذ سنوات.