جوارديولا يعلق علي إمكانية عودتة لتدريب برشلونة

عبر الاسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي عن سعادته بتأهل فريقه لربع نهائي دوري أبطال اوروبا، وذلك بعد تغلبة على فريق شالكة الإلماني بسباعية دون رد في إياب ثمن النهائي، لتبقي مجموع

المبارياتان عشرة أهداف للسيتي مقابل هدفين لشالكة.

أجاب جوارديولا عن إمكانية عودته لتدريبه فريقه السابق برشلونة، بعد عودة الفرنسي زين الدين زيدان إلى ريال مدريد، ورد قائلاً

" لا تسأل رجلاً يبعد منزله عن الكامب نو خمسة كيلومترات".

وقال أيضاً " أتمنى أن يتأهل برشلونة غداً، الاندية الاسبانية سيطرت على كل شيء بريال مدريد وبرشلونة واتليتكو مدريد وصلوا الى النهائي في الكثير من المرات، لكن في هذا الموسم ريال مدريد واتليتكو مدريد خرجوا".