رياضة | أول قرار من زيدان بعد عودته إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول قرار من زيدان بعد عودته إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية بأن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني الجديد لريال مدريد الإسباني قرر الإبقاء على كريم بنزيما نجم الفريق بعد عودته لتدريب الملكي مرة أخرى.

وأفادت مجلة دون بالون الإسبانية بأن زيدان لا يفكر في ضم أي مهاجم لريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مُبديًا رغبته في الإبقاء على الفرنسي كريم بنزيمة في صفوف الملكي.

وكان كل من الأرجنتيني ماورو إيكاردي نجم إنتر ميلان الإيطالي والإنجليزي هاري كين نجم توتنهام الإنجليزي تم ترشحيهما قبل مجئ زيدان للإنضمام إلى ريال مدريد في الصيف المقبل.

Advertisements

وأشارت المجلة الإسبانية إلى أنه بعد قرار زيدان فإن إدارة الملكي قد تصرف النظر عن ضم كين وإيكاردي والبرازيلي روبيرتو فيرمينيو نجم ليفربول الإنجليزي والذي رُشح مؤخرًا للانتقال إلى الريال.

وأكدت المجلة الإسبانية بأنه إذا أراد زيدان التعاقد مع مهاجم فقد تتجه أنظاره لضم الإسباني جيمي ماتا نجم خيتافي الإسباني أو ضم الإسباني راؤول دي توماس نجم ريال مدريد المعار إلى رايو فاييكانو الإسباني.