رياضة | تعرف على أرقام بني سويف والتليفونات قبل كلاسيكو الصعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على أرقام بني سويف والتليفونات قبل كلاسيكو الصعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنتظر محافظة بني سويف، ديربي السوايفة، الذي سينطلق في الثالثة من عصر الخميس، بين فريق تليفونات بني سويف، وشقيقه نادي بني سويف، على ملعب استاد بنى سويف الرياضى ضمن مواجهات الجولة الثانية والعشرين، من مجموعة الصعيد، بدوري الممتاز "ب".

تفوق بنى سويف

شهدت آخر أربع مواجهات بين فريقي بنى سويف والتليفونات تفوق واضح لبنى سويف على نظيره التليفونات .

الدور الأول موسم 2017 / 2018

نجح بنى سويف فى تحقيق فوز بهدف نظيف سجله لاعبه السابق محمد مجلى ولاعب المقاولون العرب الحالى من ركلة جزاء لفريقه .

الدور الثانى 2017/2018

نجح بنى سويف فى تحقيق فوز بنتيجة 1/2 أحرز لبنى سويف الثنائى ( محمد مجلى وحسام عيسي ) فيما أحرز عبد البلاط هدف تليفونات بنى سويف .

المواجهة الثالثة نجح بنى سويف فى الفوز بمباراته أمام التيلفونات بركلات الترجيح بنتيجة 5/4 وذلك بالدور الرابع التمهيدى بطولة كأس مصر موسم 2018/2019، وكان التليفونات تقدم عن طريق لاعبه احمد ابو رضا قبل ان يتعادل كريم اشرف لبنى سويف وتنتهى المباراة بفوز بنى سويف بركلات الترجيح .

الدور الأول موسم 2018 / 2019

أقيمت مباراة الديربي بالاسبوع التاسع بالدور الأول في مطلع نوفمبر 2018، بالموسم الحالي، واسفرت المباراة عن فوز نادي بني سويف على حساب التليفونات بهدفين مقابل هدف , كان التيلفونات صاحب بداية التسجيل عن طريق محمد ابو العلا فيما احرز هدفى بنى سويف الثنائى كريم اشرف ومعتز محروس .

أرقام بني سويف قبل الديربي

يحتل بني سويف المركز الثاني، برصيد 42 نقطة، بفارق 6 نقاط عن أسوان المتصدر، ولعب الفريق السويفي، خلال الموسم الحالي، 21 مباراة، حقق خلالهم الفوز في 11 مباراةـ، وتعادل خلال 9 مواجهات، ولم يخسر إلا في سوى لقاء وحيد امام اسوان ، وسجل لاعبى بني سويف 34 هدف، وسكن مرماه، 14 هدف.

أرقام التليفونات قبل الديربي

يحتل تليفونات بنى سويف المركز الثالث، برصيد 36 نقطة، بفارق 69 نقاط عن بني سويف الوصيف، وخاض التليفونات 21 مباراة، شهدوا 9 إنتصارات، و9 تعادلات، وخسر في 3 مباريات، وأحرز لاعبوه 26 هدف، وعليه 15 هدف.

فيما شهدت الجولة السابقة فوز بني سويف على حساب تحرير أسوان بهدفين دون مقابل، بينما تعادل التليفونات خارج ملعبه أمام أسوان بدون أهداف.

نينو يحلم بمواصلة نتائجه المتميزة

بات أبو العينين شحاته المدير الفنى لتليفونات بنى سويف على بعد خطوات قصيرة من مواصلة انجازه حتى الان بالوصول للقب الحصان الاسود بمجموعة الصعيد خاصة فى ظل النتائج الجيدة التى حققها الفريق منذ استقدامه كمدير فنى جديد خلفا لايمن الجمل والذى رحل عن الفريق لتدريب الزرقا .

المدير الفنى لتليفونات بنى سويف يأمل فى حصد الثلاث نقاط لتكليل مجهود الفريق واللاعبين وتقليل الفارق مع بنى سويف الذى يحتل المركز الثالث بفارق 6 نقاط فقط , ويعتد نينو على تكشيل متوازن لا يشهد تغييرات كثيرة ويتمثل تشكيل التيلفونات فى ( مصطفى حسن وإسلام رمضان ووائل مصطفى ومحمود عبده ومحمد رجب شيكو ونانا كوامى واحمد ابراهيم وعبد الله النوبي وبلال احمد ومانجا فاوى ومحمد ابو العلا واحمد سقراط ومصطفى كشرى ) ومن المحتمل امكانية جاهزية عبد الله هنطش واحمد يوسف والنحاس وبلال احمد خاصة كونهم بدائل جاهزة .

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يوسف وشعار لا بديل عن الفوز

يرفع محمد يوسف المدير الفنى لبنى سويف شعار لا بديل عن الفوز قبل مواجهة التليفونات خاصة بعد نجاح الفريق السيفى فى تقليص الفارق لست نقاط بينه وبين المتصدر اسوان , ويأمل يوسف فى تحقيق الثلاث نقاط وامكانية خسارة اسوان لمواجهته الصعبة امام طهطا بملعبه .

بنى سويف بالمباريات الاخيرة يعتمد على العديد من العناصر مثل ( محمد اوكا وشريف حافظ ومحروس محمود ومصطفى صلاح الصقتى وحسام عيسي وعلى وزة ومعتز محروس وكريم اشرف واحمد شحاته ومحمد على صادق وسيد شعبان) بجانب العديد من الاوراق البديلة مثل طه نادى ومحمد عبد الحفيظ ويحى حامد واسلام صلاح ورضا عبد العال .

أبرز الغائبين

تشهد المباراة غياب اجبارى لمحمد رجب شيكو الورقة الرابحة لنينو المدير الفنى لتليفونات بنى سويف وذلك لحصوله على الانذار الثالث بمباراة فريقه بالجولة الماضية امام اسوان .

فيما من المحتمل غياب أحمد مصطفى ( بندق ) جوكر بنى سويف الرياضى وذلك لتعرضه للاصابة ولم يتـأكد امكانية مشاركته لعدم انتهاء الفحوصات الطبية .

المواجهات المتبقية

بنى سويف يتبقى له 4 مباريات بخلاف مباراة التليفونات، حيث يستضيف طهطا الرايضى بملعب استاد بنى سويف الرياضى ثم يحل ضيفا على الفيوم بملعب الاسيوطى سبورت ثم يستضيف النصر للتعدين ويختتم المسابقة بمواجهة ديروط باسيوط .

تليفونات بنى سويف يتبقى له 4 مباريات بخلاف مباراة بنى سويف، حيث يحل ضيفا على سوهاج ثم يستضيف الاعلاميين ويحل ضيفا على الالمونيوم ثم يختتم لقاءاته بمواجهة الوليدية بملعب استاد بنى سويف الرياضى

أبرز هدافى الفريقين :

( بنى سويف )

- كريم أشرف 11 هدف،

- محمد صادق 7 أهداف

- معتز محروس 6 أهداف

- محمود عاطف "هدفين"

- مصطفى الصفقتي "هدفين"

- سيد شعبان "هدفين".

( تليفونات بنى سويف )

- أحمد سقراط 5 أهداف

- محمد أبو العلا 3 أهداف

- محمود عبده "هدفين"

- عبد الرحمن زين "هدفين"

- أحمد رضا "هدفين"

- بلال أحمد "هدفين" .