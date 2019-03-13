رياضة | القنوات الناقلة لمواجهة برشلونة ضد ليون في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القنوات الناقلة لمواجهة برشلونة ضد ليون في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه نادي برشلونة، منافسه فريق أولمبيك ليون الفرنسي، اليوم الأربعاء 13 مارس في الساعة العاشرة مساءً على ملعب الكامب نو، ضمن منافسات إياب دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويتطلع برشلونة الإسباني إلى تحقيق نتيجة إيجابية تمنحه بطاقة العبور إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عندما يستضيف ليون الفرنسي في إياب ثمن النهائي.

وسوف تقوم قنوات بي إن سبورت الرياضية، بإذاعة تلك المباراة عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD، حيث سيعلق على اللقاء المعلقين :-

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- علي محمد علي.

- حفيظ دراجي.

وانتهت مواجهة الذهاب بالتعادل السلبي 0-0، ما يعني أن الفريق الفرنسي يكفيه التعادل الإيجابي بأي نتيجة، في حين أن برشلونة مطالب بالفوز بأي نتيجة للتأهل.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة نادي برشلونة الإسباني، ضد فريق أولمبيك ليون الفرنسي في دوري أبطال أوروبا عبر موقع الخليج 365 الرياضي.