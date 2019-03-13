رياضة | 5 قنوات مجانية تنقل مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 قنوات مجانية تنقل مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيكون عشاق كرة القدم عالمياً على موعد مع مباراة المتعة والإثارة بين فريقي ليفربول وبايرن ميونيخ وذلك مساء اليوم الأربعاء 13 مارس 2019، في إطار منافسات إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتنتظر الجماهير العربية بفارغ الصبر موعد انطلاق المباراة لتشجيع النجم محمد صلاح لاعب الريدز على أمل أن ينجح هذه المرة في هز شباك العملاق البافاري مانويل نوير.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل السلبي على ملعب الآنفيلد في المباراة التي لم يقدم خلالها محمد صلاح المستوى المعهود عنه منذ الموسم الماضي مع الأحمر.

ويستضيف بايرن ميونيخ على استاد أليانز أرينا منافسه ليفربول وذلك مساء الأربعاء في تمام الساعة 10:00 بتوقيت مدينة القاهرة و11:00 بتوقيت مكة المكرمة و12:00 بتوقيت دولة الإمارات.

وستذاع مباراة ليفربول مع بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورت 1 HD بتعليق الثنائي عصام الشوالي وخليل البلوشي.

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ونرصد لكم 5 قنوات أجنبية يمكنكم من خلالها مشاهدة مباراة ليفربول والبايرن في دوري أبطال أوروبا:

1- قناة RMC Sport 1 HD

2- قناة BT Sport 2 HD

3- قناة CBC Sport HD

4- قناة Rai 1

5- قناة Varzish Sport HD