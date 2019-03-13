رياضة | القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبحث جماهير كرة القدم حول العالم عن القنوات التي ستنقل مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ مساء اليوم الأربعاء 13 مارس 2019، في إطار منافسات إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتأمل الجماهير العربية في أن يظهر محمد صلاح لاعب ليفربول بمستوى مميز أوروبيا ويساهم في تأهل فريقه لدور ربع النهائي على حساب بايرن ميونيخ عملاق ألمانيا.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل السلبي على ملعب الآنفيلد في المباراة التي غاب عنها مستوى محمد صلاح الحقيقي حيث لم يكن مؤثراً في صفوف فريق ولم يقدم المأمول منه.

ويستضيف بايرن ميونيخ على استاد أليانز أرينا العملاق منافسه ليفربول وذلك مساء الأربعاء في تمام الساعة 10:00 بتوقيت مدينة القاهرة و11:00 بتوقيت مكة المكرمة و12:00 بتوقيت دولة الإمارات.

وستكون مباراة ليفربول مع بايرن ميونيخ بدوري أبطال أوروبا مذاعة عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورت 1 HD بتعليق الثنائي المتميز عصام الشوالي وخليل البلوشي.

كما يمكنكم مشاهدة المباراة عبر قناتي RMC Sport 2 HD الفرنسية بالإضافة إلى قناة BT Sport 2 HD.

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التشكيل المتوقع:

- ليفربول:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - ترينت أليكساندر آرنولد

خط الوسط: نابي كيتا - فابينيو - جورجينيو فينالدوم

خط الهجوم: ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

- بايرن ميونيخ:

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: دافيد ألابا - ماتس هوميلز - جيروم بواتينج - رافينيا

خط الوسط: ليون جوريتسكا - تياجو ألكانتارا - خاميس رودريجيز

خط الهجوم: كينجسلي كومان - روبرت ليفاندوفسكي - سيرجي جنابري