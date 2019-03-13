رياضة | قبل موقعة اليوم.. 5 نجوم دافعوا عن ألوان ليفربول وبايرن ميونخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل موقعة اليوم.. 5 نجوم دافعوا عن ألوان ليفربول وبايرن ميونخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه أنظار العالم مساء اليوم الثلاثاء إلى ملعب "اليانز أرينا" الذي يستضيف القمة الكروية المرتقبة بين ليفربول الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني، والتي تقام في إياب ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويهدف الفريقان إلى اللحاق بركب المتأهلين لدور ربع النهائي، توتنهام، أياكس ومانشستر يونايتد، علما بأن مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب "أنفيلد" انتهت بالتعادل السلبي.

وعلى مدار التاريخ حمل 5 لاعبين قمصان الفريقين اللذان سبق لهم التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا 5 مرات، وعلى رأسهم الأسباني تشابي ألونسو.

في إطار ذلك يستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز النجوم الذين دافعوا عن ألوان قمصان البافاري والريدز.

إيمري كان

بدأ إيمري كان مسيرته الكروية مع بايرن ميونخ الألماني في عام 2012 - 2013، وبسبب قلة مشاركاته انتقل إلى بايرليفركوزن في الموسم اللاحق، والذي أظهر فيه إمكانياته الرائعة.

ساهم إيمري كان بأدائه الرائع في احتلال بايرليفركوزن المركز الرابع بالدوري الألماني وضمان المشاركة في دوري الأبطال، ليقوم بعدها ليفربول بدفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب بقيمة 10 مليون استرليني وضمه في عام 2014.

انتقل اللاعب الألماني مطلع هذا الموسم إلى يوفنتوس الإيطالي بعد قضائه 4 سنوات داخل صفوف ليفربول.

بيبي رينا

الحارس الأسباني أحد أفضل اللاعبين في تاريخ ليفربول، والذي توج مع الفريق ببطولة دوري أبطال أوروبا عام 2005، بدأ رينا مسيرته مع برشلونة الأسباني قبل أن ينتقل لفياريال.

ومن 2005 حتى 2011 كان رينا من أفضل 3 حراس في الدوري الإنجليزي مع بيتر تشيك وفان دير سار، كمل حصد جائزة القفاز الذهبي 3 مرات مع الريدز.

وبعد قضاء 9 أعوام في ليفربول انتقل رينا إلى نابولي الإيطالي على سبيل الإعارة موسم 2013 - 2014، قبل أن يتعاقد معه بايرن ميونخ موسم 2014 - 2015 والذي شارك معه في 3 مباريات فقط، قبل أن يعود نابولي ثم الانتقال لميلان.

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شيردان شاكيري

تعاقد بايرن ميونخ مع النجم السويسري شاكيري عام 2012 مقابل10 مليون يورو قادما من بازل السويسري، وشارك اللاعب في 81 مباراة سجل خلالها 17 هدفا.

وانتقل بعدها إلى انتر ميلان الإيطالي، قبل أن يذهب للدوري الإنجليزي عبر بوابة ستوك سيتي الذي قضى 3 مواسم داخل صفوفه، وبعد هبوط الفريق الموسم الماضي دفع ليفربول الشرط الجزائي في عقده والمقدر بـ13.5 مليون استرليني.

ويأمل شاكيري أن يشارك بشكل منتظم مع الريدز في ظل وجود الثلاثي الهجومي محمد صلاح، ساديو ماني وروبرتو فيرمينو.

ديتمار هامان

بدأ ديتمار هامان مسيرته مع بايرن ميونخ موسم 1993، وقضى 5 مواسم داخل صفوف الفريق البافاري، حقق خلالها العديد من البطولات.

وبعد 5 سنوات ناجحة مع البايرن انتقل هامان إلى نيوكاسل الإنجليزي، قبل أن يرحل لليفربول موسم 1999 وشارك في 311 مباراة سجل خلالها 16 هدف، كما توج بالعديد من البطولات أبرزها دوري الأبطال عام 2005.

وبعد الرحيل عن ليفربول عام 2006، بقى هامان في الدوري الإنجليزي لمدة 3 مواسم أخرى عن طريق مانشستر سيتي.

تشابي ألونسو

أحد أفضل لاعبي خط الوسط في العالم، بدأ ألونسو مسيرته الكروية مع ريال سوسيداد عام 2000، قبل أن يقنعه مواطنه رافايل بينيتيز بالانضمام إلى الريدز عام 2004.

وفي موسمه الأول نجح ألونسو في حصد دوري الأبطال عام 2005، وبعد 5 مواسم انتقل نجم أسبانيا إلى ريال مدريد، والذي قضى داخله 5 مواسم ناجحة حيث ساعد الفريق الملكي على التتويج بالعديد من البطولات.

وفي عام 2014 قرر ألونسو خوض تحدي جديد في مسيرته الكروية بالانتقال إلى بايرن ميونخ الألماني، الذي فاز معه بـ3 ألقاب دوري ألماني، قبل أن يقرر إنهاء مسيرته الأحترافية عام 2017.