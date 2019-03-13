رياضة | مفاجأة.. لاسارتي يستقر على بديل حارس الأهلي أمام شبية الساورة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. لاسارتي يستقر على بديل حارس الأهلي أمام شبية الساورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي على بديل الحارس الأساسي للفريق الأحمر علي لطفي في مواجهة شبيبة الساورة الجزائري بدوري أبطال إفريقيا.

ويحل فريق شبيبة الساورة الجزائري يوم السبت المقبل ضيفاً على النادي الأهلي في ختام دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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واستقر مدرب القلعة الحمراء على الحارس محمد الشناوي ليحل بديلاً في حراسة مرمى النادي الأهلي أمام بطل الجزائر بعدما أثبتت الفحوصات الطبية التى خضع لها الشناوى عن عدم وجود شرخ فى الأنكل.

وأخبر الجهاز الطبي مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي الطاقم الطبى بالأهلى بتجهيز الشناوي للتواجد على دكة البدلاء، خلال المواجهة المقبلة، بعد الاستقرار على مشاركة على لطفى بالتشكيل الأساسى.

وخسر الأهلي أمام فيتا كلوب بهدف نظيف في الجولة الخامسة بدور المجموعات بدوري الأبطال وبات يحتاج للفوز على بطل الجزائر من أجل الصعود لدور الثمانية.