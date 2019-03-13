رياضة | برشلونة يحسم صفقة جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يحسم صفقة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب اللاعب الهولندي الشاب ماتياس دي ليخت لاعب نادي أياكس أمستردام الهولندي، من التعاقد مع نادي برشلونة الإسباني خلال الموسم الكروي القادم.

وأشارت تقارير إسبانية حسب راديو كتالونيا، إلى أن مسئولي برشلونة حسموا صفقة دي ليخت، ووصلوا إلى اتفاق مع مسئولي نادي اياكس بشأن انتقال اللاعب في الفترة القادمة.

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وسوف تصل قيمة الصفقة إلى 70 مليون يورو، وسيتم الإعلان عن الصفقة خلال الساعات القادمة، وأن رغبة اللاعب حسمت انتقاله لبرشلونة.

وكان نادي برشلونة قد تعاقد مع الهولندي الآخر فرانكي دي يونج لاعب اياكس امستردام الهولندي في الفترة الأخيرة، بعقد يمتد بداية من الموسم القادم.