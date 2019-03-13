رياضة | عرض خرافي من ريال مدريد لضم هازارد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عرض خرافي من ريال مدريد لضم هازارد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد الفرنسي زين الدين زيدان إلى تدريب ريال مدريد بشكل رسمي أول أمس الاثنين عقب إقالة سانتياجو سولاري المدير الفني السابق للفريق الملكي.

وانتشرت تقارير إعلامية عن سعى زيدان التعاقد مع إيدن هازارد نجم تشيلسي الإنجليزي وذلك رغم العقوبات التي فرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم على النادي اللندني والتي تحظر عليه دخول سوق الانتقالات الصيفية والشتوية في الموسم القادم.

وأوضحت أن زيدان يسعى بقوة لحسم صفقة البلجيكي هازارد للفريق الملكي خاصة أن زيزو كان يسعى لجلبه إلى صفوف الملكي قبل استقالته المفاجئة في الصيف الماضي.

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في المقابل ، لم يخف نجم البلوز رغبته في أكثر من مناسبة بالانضمام إلى الميرنجي، وخاصة قبل استقالة زيدان منذ أشهر.

وقالت صحيفة "مترو" نقلاً عن وسائل إعلام بريطانية أن ريال مدريد يأمل أن يتم الصفقة مع "البلوز" رغم عقوبات الفيفا، باعتبار أن المحكمة الرياضية الدولية قد تقبل طعن تشيلسي مما قد يؤجل العقوبات، وبالتالي يسمح للنادي اللندني العريق بإجراء صفقات في الميركاتو الصيفي.

ورصد نادي ريال مدريد مبلغ 300 مليون جينه إسترليني لزيدان في سبيل عقد صفقات جديدة.