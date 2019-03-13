رياضة | نجم يوفنتوس يصف رونالدو بكلمة واحدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم يوفنتوس يصف رونالدو بكلمة واحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد البرتغالي جواو كانسيلو الظهير الأيمن ليوفنتوس أن فريقه استحق الفوز على أتلتيكو مدريد بثلاثية نظيفة في مباراة العودة من دور الستة عشر والتأهل لدور الثمانية من البطولة.

وقال كانسيلو في تصريحات نقلها موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي : "إنه انتصار مهم بالنسبة للفريق، نحن جميعًا عملنا بشكل جيد وأظهرنا أننا نستحق الفوز مع المدهش كريستيانو رونالدو".

وأضاف : "أنا أعمل دائمًا على التحسن، مباراة اليوم كانت مهمة جدًا بالنسبة لي وفوق كل شيء بالنسبة ليوفنتوس الذي بلغ ربع نهائي دوري الأبطال الآن".

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وتابع : "أريد أن أهدي هذا الفوز إلى والد جواو ماريو، وأيضًا جدتي واللذين توفيا في وقت سابق".

واختتم كانسيلو تصريحاته قائلاً : "الآن دعونا نفكر في مباراة الأحد أمام جنوى والتي ستكون صعبة للغاية".