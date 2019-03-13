رياضة | جوارديولا : ليروي ساني يفقد الثقة عندما يبتعد عن المشاركة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوارديولا : ليروي ساني يفقد الثقة عندما يبتعد عن المشاركة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد بيب ‏جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أن فريقه لعب بصلابة كبيرة أمام شالكه الألماني، مشيراً إلى أنهم جعلوا المنافس لا يستطيع خلق الفرص.

وقال جوارديولا في تصريحات صحفية عقب الفوز على شالكه 7-0 في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا : "الشوط الثاني كان مذهلا، وكان يتعين علينا أن نقوم بعملنا وقد فعلنا، ولعبنا بجدية وأنا سعيد للغاية بالتواجد في قرعة ربع النهائي".

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وأضاف : "‏أحب الأمر عندما يركض ليروي ساني، إنه يملك الجرأة، والأمر ليس سهلا بالنسبة له ثقته قد تهتز عندما لا يلعب كثيرا، وبعد الهدف الأول لعب بجرأة، ونحن نعرف إمكانياته المذهلة".

وتابع : "‏فيل فودين لديه 18 سنة وهو يشارك كثيرا، وبعض الناس قد يقولون أنه ربما يخرج على سبيل الإعارة، لكن هذا لن يحدث، وطوال فترة وجودي هنا سيكون هو معي، لأنه لاعب مذهل، وأنا سعيد بهدفه الأوروبي الأول، لقد لعب بشكل جيد للغاية".