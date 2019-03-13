رياضة | أسامة نبيه: طالبت كوبر بإشراك شيكابالا في مباراة السعودية بالمونديال ورفض!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسامة نبيه: طالبت كوبر بإشراك شيكابالا في مباراة السعودية بالمونديال ورفض! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أسامه نبيه المدير الفني للكوكب السعودي عن الفارق بين طريقتي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب وهيكتور كوبر المدير الفني السابق للمنتخب.

وقال نبيه في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر : " تغير أسلوب أجيري في طريقة لعبه مع المنتخب وبالتالي اختياراته ستتغير".

وأضاف :"طريقة أجيري لا تعتمد على صانع ألعاب الذي كان يقوم به عبد الله السعيد مع كوبر عندما كان مديرًا فنيًّا للمنتخب".

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وتابع :"توسيع قاعدة الاختيارات لقائمة المنتخب غير مناسية لضيق الوقت ويجب الاعتماد على قائمة من 27 لاعب للمفاضلة بينهم لخوض أمم أفريقيا".

وأردف قائلاً :"هناك لاعبين مستهلكين في الدوري المصري والجماهير تنادي بضمهم وانضمام محمود علاء للمنتخب اختيار موفق".

واختتم نبيه تصريحاته قائلاً :"طالبت كوبر بإشراك شيكابالا والمحمدي وسعد سمير في مواجهة السعودية في مونديال روسيا ولكن كان له رأي آخر".