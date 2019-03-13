رياضة | عاجل.. أول رد رسمي من الأهلي على تأجيل مباراة الزمالك والمقاولون العرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول رد رسمي من الأهلي على تأجيل مباراة الزمالك والمقاولون العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد شريف فؤاد المتحدث الرسمي لمجلس إدارة النادي الأهلي، أن القلعة الحمراء تساند الزمالك في مهمته الأفريقية وتتمنى بلوغه الأدوار النهائية في الكونفيدرالية.

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وقال فؤاد في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن الأهلي ليس لديه غضاضة من تأجيل مباراة الزمالك والمقاولون إلى يوم 20 مارس، موضحًا أن تأجيل اللقاء مرة أخرى لما بعد هذا الموعد شأن لجنة المسابقات لكن عامر حسين رئيس اللجنة أكد استحالة حدوث ذلك.

وتابع أن الأهلي ليس لديه أي مانع من تأجيل لقاء الزمالك والمقاولون وليس طرفًا في الأمر من الأساس، موجهًا الشكر للجهات الأمنية على السماح بزيادة عدد جماهير الأهلي في لقاء شبيبة الساورة الجزائري في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا إلى 15 ألف متفرج.