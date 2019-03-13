رياضة | هاتريك رونالدو في أتلتيكو مدريد ينقذ حلم الكرة الذهبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هاتريك رونالدو في أتلتيكو مدريد ينقذ حلم الكرة الذهبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح الدولي كريستيانو رونالدو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الايطالي في قيادة فريقه للفوز على اتلتيكو مدريد الاسباني بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقين الثلاثاء على ملعب إستاد أليانز ستاديوم لحساب مباريات إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وبثلاثيته في شباك الروخيبلانكوس نجح رونالدو في قيادة فريقه للوصول إلى الدور ربع النهائي وتعويض خسارة الذهاب التي مني بها الفريق على ملعب واندا ميتروبوليتانو بهدفين مقابل لا شيء لتواصل كتيبة ماسيمليانو اليجري طريقها نحو التتويج بذات الاذنين.

وفي التقرير التالي نرصد لكم الطريقة التي ساهمت بها ثلاثية رونالدو في الحفاظ على حظوظه بالتتويج والفوز بالكرة الذهبية السادسة والإنفراد بالرقم القياسي الذي يتقاسمه مع ليونيل ميسي.

وكانت إدارة البيانكونيري تعاقدت مع اليوفي في فترة الإنتقالات الصيفية الماضية قادماً من صفوف ريال مدريد الاسباني لمساعدة الفريق في الحصول على اللقب الأوروبي المفقود والغائب عن خزائن النادي منذ العام 1995 – 1996 حيث خسر اليوفي بعد هذا التتويج في خمسة نهائيات.

وقبل لقاء أتلتيكو مدريد لم يكن رونالدو قد قدم أوراق إعتماده مع يوفنتوس على مستوى بطولة دوري أبطال أوروبا على الرغم من أنه تمكن من تسجيل تسعة عشر هدفاً في الدوري الأيطالي يحتل بهم وصافة قائمة الهدافين وسجل في التشامبيونزليج هدف واحد فقط في شباك المانيو بدور المجموعات قبل أن يدك شباك أوبلاك بثلاثية.

وبفضل الهاتريك الذي سجله صاروخ مادير آمن على حظوظه في إنقاذ الموسم الأوروبي حيث لم يسبق له وأن سجل هدف واحد في نسخة دوري الأبطال منذ عام 2005 بعد أن ودع مع الشياطين الحمر البطولة من دور المجموعات.

Advertisements

كما أن رونالدو يتصدر قائمة الهدافين التاريخيين للبطولة برصيد 124 بثلاثية اتلتيكو مدريد وهو الذي نجح في التتويج بلقب هداف دوري الأبطال في ستة مناسبات على مدار المواسم السابقة كما أنه تساوى مع ميسي في صدارة هدافي البطولة 2015 لكن اليويفا احتسب الجائزة للبرغوث بسبب التمريرات الحاسمة.

تتويجات رونالدو بلقب هداف دوري أبطال أوروبا

نجح رونالدو في التربع على عرش هدافي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في موسم 2007 – 2008 مع المانيو برصيد ثمانية أهداف قبل أن ينجح في الفوز بالجائزة موسم 2012 – 2013 برصيد إثني عشر هدفاً قبل أن يزيد سجل فوزه بالبطولة إلى ثلاثة مناسبات موسم 2013 – 2014 برصيد سبعة عشر هدفاً.

وفي موسم 2015-2016 نجح الدون في الحصول على لقب هداف دوري الأبطال برصيد ستة عشر هدفاً وفي موسم 2016 – 2017 نجح في تسجيل إثني عشر هدفاً قبل أن يفوز باللقب السادس والأخير له في الموسم الماضي برصيد خمسة عشر هدفاً.

ودائماً ما ساهمت أهداف رونالدو في تتويجه بلقب الكرة الذهبية خاصةً وأن الخمس أعوام التي حصل فيها الدون على اللقب توج فيها بلقب هداف دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وتأهل اليوفي لربع النهائي يبقي الفرصة قائمة أمام الدون للتتويج السادس بالجائزة.

فهل يقدر رونالدو على قيادة يوفنتوس للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا والحصول على لقب الهداف من أجل إنقاذ حظوظه في الفوز بالجوائز الفردية لهذا الموسم ؟ الإجابة بنهاية الموسم.