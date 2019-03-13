اونلاين | Liver بًٍُِث مبًَُاًَشًٍَر مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر في دوري الابطال .. يلا شوت ..كورة اون لاين ..بث حي HD

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Liver بًٍُِث مبًَُاًَشًٍَر مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر في دوري الابطال .. يلا شوت ..كورة اون لاين ..بث حي HD

سيكون عشاق كرة القدم عالمياً على موعد مع مباراة المتعة والإثارة بين فريقي ليفربول وبايرن ميونيخ وذلك مساء اليوم الأربعاء 13 مارس 2019، في إطار منافسات إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

Liver بًٍُِث مبًَُاًَشًٍَر مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر في دوري الابطال .. يلا شوت ..كورة اون لاين ..بث حي HD

وتنتظر الجماهير العربية بفارغ الصبر موعد انطلاق المباراة لتشجيع النجم محمد صلاح لاعب الريدز على أمل أن ينجح هذه المرة في هز شباك العملاق البافاري مانويل نوير.

Liver بًٍُِث مبًَُاًَشًٍَر مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر في دوري الابطال .. يلا شوت ..كورة اون لاين ..بث حي HD

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل السلبي على ملعب الآنفيلد في المباراة التي لم يقدم خلالها محمد صلاح المستوى المعهود عنه منذ الموسم الماضي مع الأحمر.

Liver بًٍُِث مبًَُاًَشًٍَر مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر في دوري الابطال .. يلا شوت ..كورة اون لاين ..بث حي HD

ويستضيف بايرن ميونيخ على استاد أليانز أرينا منافسه ليفربول وذلك مساء الأربعاء في تمام الساعة 10:00 بتوقيت مدينة القاهرة و11:00 بتوقيت مكة المكرمة و12:00 بتوقيت دولة الإمارات.

Liver بًٍُِث مبًَُاًَشًٍَر مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر في دوري الابطال .. يلا شوت ..كورة اون لاين ..بث حي HD

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وستذاع مباراة ليفربول مع بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورت 1 HD بتعليق الثنائي عصام الشوالي وخليل البلوشي.

Liver بًٍُِث مبًَُاًَشًٍَر مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر في دوري الابطال .. يلا شوت ..كورة اون لاين ..بث حي HD

ونرصد لكم 5 قنوات أجنبية يمكنكم من خلالها مشاهدة مباراة ليفربول والبايرن في دوري أبطال أوروبا:

1- قناة RMC Sport 1 HD

2- قناة BT Sport 2 HD

3- قناة CBC Sport HD

4- قناة Rai 1

5- قناة Varzish Sport HD