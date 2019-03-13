اونلاين | بث مباشر| مشاهدة مباراة (ليفربول وبايرن ميونيخ) youtube في دوري ابطال اوروبا

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بث مباشر| مشاهدة مباراة (ليفربول وبايرن ميونيخ) youtube في دوري ابطال اوروبا

تبحث جماهير كرة القدم حول العالم عن القنوات التي ستنقل مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ مساء اليوم الأربعاء 13 مارس 2019، في إطار منافسات إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

بث مباشر| مشاهدة مباراة (ليفربول وبايرن ميونيخ) youtube في دوري ابطال اوروبا

وتأمل الجماهير العربية في أن يظهر محمد صلاح لاعب ليفربول بمستوى مميز أوروبيا ويساهم في تأهل فريقه لدور ربع النهائي على حساب بايرن ميونيخ عملاق ألمانيا.

بث مباشر| مشاهدة مباراة (ليفربول وبايرن ميونيخ) youtube في دوري ابطال اوروبا

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل السلبي على ملعب الآنفيلد في المباراة التي غاب عنها مستوى محمد صلاح الحقيقي حيث لم يكن مؤثراً في صفوف فريق ولم يقدم المأمول منه.

بث مباشر| مشاهدة مباراة (ليفربول وبايرن ميونيخ) youtube في دوري ابطال اوروبا

ويستضيف بايرن ميونيخ على استاد أليانز أرينا العملاق منافسه ليفربول وذلك مساء الأربعاء في تمام الساعة 10:00 بتوقيت مدينة القاهرة و11:00 بتوقيت مكة المكرمة و12:00 بتوقيت دولة الإمارات.

بث مباشر| مشاهدة مباراة (ليفربول وبايرن ميونيخ) youtube في دوري ابطال اوروبا

وستكون مباراة ليفربول مع بايرن ميونيخ بدوري أبطال أوروبا مذاعة عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورت 1 HD بتعليق الثنائي المتميز عصام الشوالي وخليل البلوشي.

بث مباشر| مشاهدة مباراة (ليفربول وبايرن ميونيخ) youtube في دوري ابطال اوروبا

كما يمكنكم مشاهدة المباراة عبر قناتي RMC Sport 2 HD الفرنسية بالإضافة إلى قناة BT Sport 2 HD.

بث مباشر| مشاهدة مباراة (ليفربول وبايرن ميونيخ) youtube في دوري ابطال اوروبا

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التشكيل المتوقع:

- ليفربول:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - ترينت أليكساندر آرنولد

خط الوسط: نابي كيتا - فابينيو - جورجينيو فينالدوم

خط الهجوم: ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

- بايرن ميونيخ:

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: دافيد ألابا - ماتس هوميلز - جيروم بواتينج - رافينيا

خط الوسط: ليون جوريتسكا - تياجو ألكانتارا - خاميس رودريجيز

خط الهجوم: كينجسلي كومان - روبرت ليفاندوفسكي - سيرجي جنابري