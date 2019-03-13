اونلاين | Catalonia كورة لايف مشاهدة مباراة برشلونة وليون اليوم في دوري الأبطال| مشاهدة مباراة برشلونة اليوم live

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Catalonia كورة لايف مشاهدة مباراة برشلونة وليون اليوم في دوري الأبطال| مشاهدة مباراة برشلونة اليوم live

يستضيف نادي برشلونة، منافسه فريق أولمبيك ليون الفرنسي، اليوم الأربعاء 13 مارس في الساعة العاشرة مساءً على ملعب الكامب نو، ضمن منافسات إياب دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

Catalonia كورة لايف مشاهدة مباراة برشلونة وليون اليوم في دوري الأبطال| مشاهدة مباراة برشلونة اليوم live

ويرغب البارسا في تحقيق الفوز على نادي ليون الفرنسي، والتأهل إلى دور الربع نهائي من البطولة الأوروبية، من أجل عودة لقب دوري أبطال لخزائن الفريق الكتالوني.

Catalonia كورة لايف مشاهدة مباراة برشلونة وليون اليوم في دوري الأبطال| مشاهدة مباراة برشلونة اليوم live

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ويخشى البارسا سيناريو الريمونتادا الذي طال الأندية الإسبانية في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث يرغب في تحقيق الفوز بأي نتيجة ضد الفريق الفرنسي.

Catalonia كورة لايف مشاهدة مباراة برشلونة وليون اليوم في دوري الأبطال| مشاهدة مباراة برشلونة اليوم live

حيث ودع نادي ريال مدريد بطل أوروبا البطولة، بعدما خسر أمام نادي اياكس امستردام الهولندي، بنتيجة 5-3 بمجموع المباراتين، بعدما فاز في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1، وخسر في الإياب بنتيجة 4-1.

Catalonia كورة لايف مشاهدة مباراة برشلونة وليون اليوم في دوري الأبطال| مشاهدة مباراة برشلونة اليوم live

بينما خرج نادي أتليتكو مدريد من البطولة الأوروبية أمام نادي يوفنتوس الإيطالي، حيث فاز في مباراة الذهاب بنتيجة 2-0، وانهزم في ملعب اليوفي ارينا بنتيجة 3-0 أمام السيدة العجوز.