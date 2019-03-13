اونلاين | Yalla Shoot يلا شوت الجديد .. مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ بث مباشر ماتش liverpool اليوم يلا شوت| كورة لايف

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Yalla Shoot يلا شوت الجديد .. مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ بث مباشر ماتش liverpool اليوم يلا شوت| كورة لايف

يخوض نادي ليفربول لخوض مباراة من العيار الثقيل ضد ليفربول مساء اليوم الأربعاء 13 مارس 2019 في إطار منافسات إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

Yalla Shoot يلا شوت الجديد .. مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ بث مباشر ماتش liverpool اليوم يلا شوت| كورة لايف

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل السلبي على ملعب الآنفيلد في المباراة التي شهدت غياب تام لتثير الثلاثي النرعب "فيرمينو وصلاح وماني" حيث لم يقدموا مستوى جيد وسط تألق الألماني مانويل نوير حارس البايرن.

Yalla Shoot يلا شوت الجديد .. مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ بث مباشر ماتش liverpool اليوم يلا شوت| كورة لايف

وتنطلق مباراة ليفربول مع بايرن ميونيخ على ملعب أليانز أرينا مساء الأربعاء وذلك في تمام الساعة 10:00 بتوقيت مدينة القاهرة و11:00 بتوقيت مكة المكرمة.

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Yalla Shoot يلا شوت الجديد .. مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ بث مباشر ماتش liverpool اليوم يلا شوت| كورة لايف

ويدخل نادي بايرن ميونيخ المباراة من أجل الفوز مستفيداً من عاملي الأرض والجمهور كما سيكون هناك ضغط كبير على ليفربول بعد الفشل في التسجيل خلال لقاء الذهاب بينهما.

Yalla Shoot يلا شوت الجديد .. مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ بث مباشر ماتش liverpool اليوم يلا شوت| كورة لايف

وستكون مباراة ليفربول مع بايرن ميونيخ بدوري أبطال أوروبا مذاعة عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورت 1 HD بتعليق الثنائي المتميز عصام الشوالي وخليل البلوشي.

Yalla Shoot يلا شوت الجديد .. مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ بث مباشر ماتش liverpool اليوم يلا شوت| كورة لايف

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة ليفربول مع بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا عبر البث المباشر والحي على موقع الخليج 365 الرياضس ومتابعة لحظة بلحظة لأحداث المباراة.