اونلاين | مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ بث مباشر اليوم 13-3-2019 في دوري الابطال

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مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ بث مباشر اليوم 13-3-2019 في دوري الابطال
يستضيف اليوم، الأحد، فريق ليفربول البريطاني، نظيره بيرنلي على ملعب «أنفيلد» ضمن منافسات الأسبوع الـ30 بالبريميرليج.
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ويقدم موقع صدى البلد خدمة البث المباشر للمباراة اليوم.
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ويتطلع نجم المنتخب وليفربول محمد صلاح إلى الوصول للهدف الـ50 في الدوري الإنجليزي في ظهور الـ66 أمام بيرنلي في مسابقة الدوري.
وأهدر ليفربول 8 نقاط فى آخر ست مباريات بتعادله فى أربع منها، مما سمح لمانشستر يونايتد بانتزاع الصدارة منه بفارق نقطة واحدة.
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