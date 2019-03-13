اونلاين | Goal HD.. يلا شوت بث مباشر ليفربول وبايرن ميونيخ.. كورة لايف مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ.. شاهد مباراة الليفر.. Koragoa

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تنطلق مباراة ليفربول مع بايرن ميونيخ على ملعب أليانز أرينا مساء الأربعاء وذلك في تمام الساعة 10:00 بتوقيت مدينة القاهرة و11:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ويدخل نادي بايرن ميونيخ المباراة من أجل الفوز مستفيداً من عاملي الأرض والجمهور كما سيكون هناك ضغط كبير على ليفربول بعد الفشل في التسجيل خلال لقاء الذهاب بينهما.

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وستكون مباراة ليفربول مع بايرن ميونيخ بدوري أبطال أوروبا مذاعة عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورت 1 HD بتعليق الثنائي المتميز عصام الشوالي وخليل البلوشي.

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