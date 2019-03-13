اونلاين | رابط Liverpool بث مباشر ليفربول ضد بايرن ميونيخ اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر اليوم HD مب

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يخوض نادي ليفربول لخوض مباراة من العيار الثقيل ضد ليفربول مساء اليوم الأربعاء 13 مارس 2019 في إطار منافسات إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل السلبي على ملعب الآنفيلد في المباراة التي شهدت غياب تام لتثير الثلاثي النرعب "فيرمينو وصلاح وماني" حيث لم يقدموا مستوى جيد وسط تألق الألماني مانويل نوير حارس البايرن.

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وتنطلق مباراة ليفربول مع بايرن ميونيخ على ملعب أليانز أرينا مساء الأربعاء وذلك في تمام الساعة 10:00 بتوقيت مدينة القاهرة و11:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ويدخل نادي بايرن ميونيخ المباراة من أجل الفوز مستفيداً من عاملي الأرض والجمهور كما سيكون هناك ضغط كبير على ليفربول بعد الفشل في التسجيل خلال لقاء الذهاب بينهما.

وستكون مباراة ليفربول مع بايرن ميونيخ بدوري أبطال أوروبا مذاعة عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورت 1 HD بتعليق الثنائي المتميز عصام الشوالي وخليل البلوشي.