اونلاين | يلا شوت Liverpool كورة لايف بث مباشر ليفربول وبايرن ميونيخ koragoal.. رابط مشاهدة ليفربول اليوم Yalla Star Today

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يلا شوت Liverpool كورة لايف بث مباشر ليفربول وبايرن ميونيخ koragoal.. رابط مشاهدة ليفربول اليوم Yalla Star Today

يخوض نادي ليفربول لخوض مباراة من العيار الثقيل ضد ليفربول مساء اليوم الأربعاء 13 مارس 2019 في إطار منافسات إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

يلا شوت Liverpool كورة لايف بث مباشر ليفربول وبايرن ميونيخ koragoal.. رابط مشاهدة ليفربول اليوم Yalla Star Today

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل السلبي على ملعب الآنفيلد في المباراة التي شهدت غياب تام لتثير الثلاثي النرعب "فيرمينو وصلاح وماني" حيث لم يقدموا مستوى جيد وسط تألق الألماني مانويل نوير حارس البايرن.

يلا شوت Liverpool كورة لايف بث مباشر ليفربول وبايرن ميونيخ koragoal.. رابط مشاهدة ليفربول اليوم Yalla Star Today

وتنطلق مباراة ليفربول مع بايرن ميونيخ على ملعب أليانز أرينا مساء الأربعاء وذلك في تمام الساعة 10:00 بتوقيت مدينة القاهرة و11:00 بتوقيت مكة المكرمة.

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يلا شوت Liverpool كورة لايف بث مباشر ليفربول وبايرن ميونيخ koragoal.. رابط مشاهدة ليفربول اليوم Yalla Star Today

ويدخل نادي بايرن ميونيخ المباراة من أجل الفوز مستفيداً من عاملي الأرض والجمهور كما سيكون هناك ضغط كبير على ليفربول بعد الفشل في التسجيل خلال لقاء الذهاب بينهما.

يلا شوت Liverpool كورة لايف بث مباشر ليفربول وبايرن ميونيخ koragoal.. رابط مشاهدة ليفربول اليوم Yalla Star Today

وستكون مباراة ليفربول مع بايرن ميونيخ بدوري أبطال أوروبا مذاعة عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورت 1 HD بتعليق الثنائي المتميز عصام الشوالي وخليل البلوشي.

يلا شوت Liverpool كورة لايف بث مباشر ليفربول وبايرن ميونيخ koragoal.. رابط مشاهدة ليفربول اليوم Yalla Star Today

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة ليفربول مع بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا عبر البث المباشر والحي على موقع الخليج 365 الرياضس ومتابعة لحظة بلحظة لأحداث المباراة.