شكرا لقرائتكم أجيرى يتمسك بالطائرة الخاصة فى رحلة النيجر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استفسر المكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى، من اتحاد الكرة عن إنهاء إجراءات السفر إلى النيجر بطائرة خاصة، لاسيما وأن السفر بالطيران العادى يستغرق 13 ساعة، بعكس الطائرة الخاصة التى تنقل الفراعنة للنيجر فى 5 ساعات ونصف الساعة، ويترقب أجيرى حسم هذا الأمر قبل انطلاق المعسكر الأحد المقبل.

كان أجيرى اختار 25 لاعبًا للمعسكر وهم: فى حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" (الزمالك)، عامر عامر (الإنتاج الحربي)، أحمد الشناوى (بيراميدز)، محمد أبو جبل (سموحة).. خط الدفاع: محمود علاء (الزمالك) محمد هانى (الأهلى)، على جبر (بيراميدز)،على أحمد "غزال" (فيرنس البرتغالي)، عمر جابر (بيراميدز)، كريم حافظ (قاسم باشا التركى)، باهر المحمدى (الإسماعيلى)، أحمد أيمن منصور (بيراميدز)، إسلام جابر (الداخلية)، أحمد أبو الفتوح (سموحة).. خط الوسط: عمرو السولية (الأهلى)، طارق حامد (الزمالك)، محمد الننى (أرسنال الإنجليزي) محمود حسن "تريزيجيه" (قاسم باشا التركى)، عمرو وردة (أتروميتوس اليوناني) نبيل عماد "دونجا" (بيراميدز) عمار حمدى (الاتحاد السكندري) عبد الرحمن مجدى (الإسماعيلي).. والهجوم: أحمد حسن "كوكا" (أولمبياكوس اليونانى)، صلاح محسن (الأهلي) مصطفى محمد (طلائع الجيش).

ويستعد منتخب مصر لمواجهة النيجر يوم 23 مارس الجارى فى ختام تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية، بجانب خوض مباراة ودية أمام نيجيريا يوم 26 من الشهر الجارى.