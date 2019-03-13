شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يواجه بتروجت وديا بعد تأجيل لقاء الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه المقاولون العرب فريق بتروجت وديا اليوم على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر بعد تأجيل مباراة ذئاب الجبل أمام الزمالك الذى كان مقررا لها غدا الخميس ضمن فاعليات الجولة الـ25 للدورى.
ويسعى عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب إلى تجربة اللاعبين بعد الراحة السلبية التى حصلوا عليها عقب عودتهم من معسكر خارجى بالإسكندرية الأسبوع الماضى تخلله مباراتين وديتين.
فى الوقت نفسه، يسعى محمد عودة المدير الفنى لبتروجت إلى تجربة أكبر عدد من اللاعبين الذين لم يشاهدهم منذ حضوره لقيادة الفريق البترولى فنيا فى ظل تلاحم المباريات منذ قدومه وخوض الفريق لأربع مباريات خلال 12 يوم.
كانت هذه تفاصيل خبر المقاولون يواجه بتروجت وديا بعد تأجيل لقاء الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.