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المقاولون يواجه بتروجت وديا بعد تأجيل لقاء الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه المقاولون العرب فريق بتروجت وديا اليوم على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر بعد تأجيل مباراة ذئاب الجبل أمام الزمالك الذى كان مقررا لها غدا الخميس ضمن فاعليات الجولة الـ25 للدورى.

 

ويسعى عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب إلى تجربة اللاعبين بعد الراحة السلبية التى حصلوا عليها عقب عودتهم من معسكر خارجى بالإسكندرية الأسبوع الماضى تخلله مباراتين وديتين.

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فى الوقت نفسه، يسعى محمد عودة المدير الفنى لبتروجت إلى تجربة أكبر عدد من اللاعبين الذين لم يشاهدهم منذ حضوره لقيادة الفريق البترولى فنيا فى ظل تلاحم المباريات منذ قدومه وخوض الفريق لأربع مباريات خلال 12 يوم.

 

 

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