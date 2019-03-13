شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواصل الاستعداد لمباراة شبيبة الساورة في دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل فريق الكرة بالنادي الاهلى اليوم، الأربعاء، إستعداداته لمباراة شبيبة الساورة الجزائري المُقرر لها السبت المقبل في ختام منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويتطلع الجهاز الفنى للأهلى لتجهيز لاعبيه معنوياً وفنياً لمباراة الساورة التى يسعى المارد الأحمر للفوز فيها من أجل التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلى قد بدأ أمس، الثلاثاء، الأستعداد لمباراة شبيبة الساورة عقب العودة فجر الأثنين من الكونغو حيث خسر من فيتا كلوب بهدف نطيف في الجولة الخامسة لدور المجموعات.