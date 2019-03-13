محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة بايرن ميونخ

يحل فريق ليفربول الإنجليزي مساء اليوم الأربعاء، ضيفاً ثقيلًا على نظيره بايرن ميونخ الألماني على ملعب آليانز، وذلك في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، والمقرر أن تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وشهدت قائمة ليفربول الرسمية استبعاد لاعب خط الوسط الغيني نابي كيتا بسبب الإصابة التي لحقت به مؤخراً في الاستعدادات الأخيرة لمواجهة بايرن ميونخ غداً.

بينما عاد الإنجليزي جيمس ميلنر مرة أخرى للتواجد في قائمة ليفربول بعد

غيابه عن المباراة الأخيرة ضد بيرنلي بسبب الإصابة، ليوفر خياراً أخر لمدربه يورجن كلوب غداً.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة بايرن ميونخ..

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حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك وأندي روبيرتسون

خط الوسط: فابينيو، جيني فينالدوم وجوردان هيندرسون

خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني وفيرمنيو