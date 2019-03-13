ميسي يقود تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة ليون

يلتقي مساء اليوم الإربعاء، فريق برشلونة الإسباني مع نظيرة أوليمبك ليون المقررة أن تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب كامب نو، وذلك ضمن منافسات إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

ويدخل برشلونة المباراة بهدف تحقيق

الفوز ولو بهدف وحيد يساعدهم للتأهل إلى دور الـ8 من البطولة، بعد التعادل ذهابا في ليون 0-0 .

وشهدت القائمة دخول المهاجم الفرنسي عثمان ديمبلي بعدما حصل على التصريح الطبي، بعد

الشكوك التي أحيطت به في الفترة الأخيرة للمشاركة في المباراة ببب الإصابة.

ومن المتوقع أن يخوض فريق برشلونة المباراة بالتشكيل التالي..

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في حراسة المرمى: تير شتيجن، سيليسين

في خط الدفاع: سيميدو، بيكيه، لينجليت، موريلو، ألبا، روبيرتو، أومتيتي

في خط الوسط: راكيتيتش، بوسكيتس، كوتينيو، آرثر، فيدال، آلينا.

في خط الهجوم: سواريز، ميسي، ديمبلي، مالكوم ، بواتينج،