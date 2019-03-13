تعرف علي موعد مباراة برشلونة وليون والقنوات الناقلة بدوري أبطال أوروبا

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة حول العالم مساء اليوم الأربعاء، مباراة برشلونة وليون على ملعب الكامب نو معقل الفريق الكتالوني، وذلك ضمن منافسات أياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا .

ويرغب فريق برشلونة الإسباني في تحقيق الفوز في عقر دارة وسط جمهورة

وتحقيق نتيجة إيجابية، بينما يسعي فريق ليون الفرنسي في تعويض نتيجة الذهاب خارج التي إنتهت بالتعادل السلبي.

موعد مباراة برشلونة وليون

من المقرر يكون موعد مباراة برشلونة وليون في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة،

كما يكون في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية،

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في حين يكون في تمامالساعة الثانية عشر من منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وليون

تذاع مباراة برشلونة وليون بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD 2 المشفرة،

وذلك بتعليق علي محمد علي وحفيظ دراجي.

جدير بالذكر إنهت مباراة الذهاب بفرنسا معقل ليون بالتعادل السلبي.