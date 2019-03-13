أليجري: قدمنا مباراة جيدة لكن ليست الأفضل في مسيرتي

تحدث أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، عن تأهل فريقه إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تغلبه على أتليتكو مدريد بثلاثية نظيفة في إياب دور الــ16 من البطولة,
وقال أليجري خلال تصريحات عقب المباراة لقناة "بي إن سبورتس"، " كان يجب علينا أننقلب نتيجة مباراة الذهاب واستطاعنا أن نفعل ذلك وقدمنا أداءًا جيدًا خلال اللقاء".
وتابع " أكدت على اللاعبين أن يتحلو بالهدوء وصفاء الذهن وكنت أعلم أن المباراة ستكون عصيبة للغاية".
وبسؤاله عن هل هذه المباراة
وأضاف "علينا أن نستمتع بهذا الانتصار الذي أكد أن مثل هذه المباريات تلعب ذهابا وإيابًا".
الجدير بالذكر أن أتلتيكو مدريد فاز على يوفنتوس في مباراة الذهاب بهدفين دون رد، لينتقم كرستيانو رونالدو ليوفنتوس بهاتريك قاد فريقه إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
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