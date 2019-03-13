رياضة | خاص .. أحمد سامي يقترب من العودة لطلائع الجيش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص .. أحمد سامي يقترب من العودة لطلائع الجيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علم مراسل "الخليج 365 الرياضي" أن لوك ايميل المدير الفني لفريق طلائع الجيش أصبح قاب قوسين أو ادنى من الرحيل عن الفريق العسكري.

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ويقدم طلائع الجيش نتائج غير مستقرة مع الجهاز الفني الجديد بقيادة البلجيكي لوك ايميل مما دفع مسؤولو الفريق للبحث عن مدرب آخر خلال الفترة المقبلة.

ويفاضل مسؤولو الفريق الآن بين أحمد سامي المدير الفني السابق للنجوم وبين طارق يحيى مدرب سموحة السابق.