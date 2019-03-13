رياضة | حساب منتخب البرتغال يتغنى برونالدو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حساب منتخب البرتغال يتغنى برونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، في قيادة فريقه لتحقيق الفوز على فريق أتليتكو مدريد، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات إياب دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

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وكتب ‏حساب منتخب البرتغال الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر : "هل قال أحدكم إنها مستحيله ؟ ليست كذلك عندما يتعلق الأمر بالكابيتانو".

وسجل رونالدو هاتريك في شباك أتليتكو مدريد، بعدما كان فريقه تعرض للخسارة في الذهاب، بنتيجة هدفين نظيفين على ملعب واندا ميتروبوليتانو.