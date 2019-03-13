رياضة | رونالدو : من أجل هذه الليالي الرائعة تعاقدت مع يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رونالدو : من أجل هذه الليالي الرائعة تعاقدت مع يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس عقب الفوز على أتلتيكو مدريد بثلاثية نظيفة في مباراة العودة من دور الستة عشر والتأهل لدور الثمانية بأن البطولات لا تزال في الملعب.

وقال رونالدو في تصريحات صحفية عقب اللقاء : "البطولات لا تزال في الملعب، سنسعى جاهدين لتقديم الأفضل في قادم المواعيد ونثق بقدراتنا".

وأضاف : "من أجل هذه الليالي تعاقدت مع الفريق وأنا سعيد جداً من أجل هذه الليلة".

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وتابع : "نحن أكبر من أتلتيكو مدريد وأنا فخور بما قدمناه كمجموعة في هذه الليلة".

واختتم رونالدو تصريحاته قائلاً : "كان يجب أن تكون ليلة للتاريخ".

وقاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريق يوفنتوس للوصول إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وذلك بعد تخطي عقبة أتلتيكو مدريد في مباراة دور الستة عشر.