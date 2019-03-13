رياضة | جريزمان: لا نستحق الخسارة القاسية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جريزمان: لا نستحق الخسارة القاسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد عن استيائه عقب الخسارة من يوفنتوس بثلاثية نظيفة في مباراة العودة من دور الستة عشر وتوديع البطولة وأكد أنهم لا يستحقون الخسارة.

وقال جريزمان في تصريحات صحفية عقب المباراة : "لقد كنا متفوقين على يوفنتوس، لا نستحق هذه الخسارة القاسية".

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واختتم جريزمان تصريحاته قائلاً : "كريستيانو لاعب كبير جداَ، وتحمل مسؤولية حمل فريقه".

وقاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريق يوفنتوس للوصول إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وذلك بعد تخطي عقبة أتلتيكو مدريد في مباراة دور الستة عشر.