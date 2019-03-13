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رياضة | أكثر اللاعبين تسجيلاً للهاتريك في دوري أبطال أوروبا

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نجح نادي يوفنتوس في التأهل إلى دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تخطي أتلتيكو مدريد بفضل ثلاثية في مباراة الإياب بين الفريقين.

 

وسجل كريستيانو رونالدو الهاتريك رقم 8 في دوري الأبطال ويعادل ليونيل كأكثر لاعبين تسجيلاً للهاتريك في تاريخ المسابقة.

 

وأكثر اللاعبين تسجيلاً للهاتريك في دوري أبطال أوروبا، هم:

 

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- كريستيانو رونالدو: 8 أهداف

- ليونيل ميسي: 8 أهداف

- لويز أدريانو: 3 أهداف

- ماريو جوميز: 3 أهداف

- فابيو إنزاجي: 3 أهداف

 

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