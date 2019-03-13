رياضة | أكثر اللاعبين تسجيلاً للهاتريك في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أكثر اللاعبين تسجيلاً للهاتريك في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي يوفنتوس في التأهل إلى دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تخطي أتلتيكو مدريد بفضل ثلاثية كريستيانو رونالدو في مباراة الإياب بين الفريقين. وسجل كريستيانو رونالدو الهاتريك رقم 8 في دوري الأبطال ويعادل ليونيل ميسي كأكثر لاعبين تسجيلاً للهاتريك في تاريخ المسابقة. وأكثر اللاعبين تسجيلاً للهاتريك في دوري أبطال أوروبا، هم: Advertisements - كريستيانو رونالدو: 8 أهداف - ليونيل ميسي: 8 أهداف - لويز أدريانو: 3 أهداف - ماريو جوميز: 3 أهداف - فابيو إنزاجي: 3 أهداف

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